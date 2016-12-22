Требуется человек, который будет по-проектно размещать мебель в готовых чертежах и переводить в автокад. Суть: мы выгружаем из программы К3-Коттедж планы домов (проекты), исполнитель расставляет там мебель (в каком виде - прикреплено к проекту) и ...
Проект электроснабжения и электроосвещения продуктового магазина
СОСТАВ ПРОЕКТА:
Общие данные
Ведомость электроприводов механизмов
Щиток с автоматическим выключателем АВ
Схема принципиальная однолинейная
Щиток силовой ЩС (Схема принципиальная однолинейная)
Щиток силовой ЩВ (Схема принципиальная однолинейная)
Щиток силовой ЩО (Схема принципиальная однолинейная)
Шкаф с рубильником - переключателем РП (Схема принципиальная однолинейная)
Щиток Аварийного питания ЩАП (Схема принципиальная однолинейная)
План магазина. Рабочеее освещение
Установка оборудования. Прокладка кабелей
План магазина. Дежурное освещение, аварийное, эвакуационное
освещение, установка электрооборудования. Прокладка кабелей
Сеть освещения. Спецификация
План магазина. Розеточная сеть.
Установка электрооборудования. Прокладка кабелей
Силовое оборудование. прокладка кабелей
Розеточная сеть. Спецификация
План магазина. уравнивание потенциалов.
Примеры подобных проектов, подоснова с расстановкой оборудования будут предоставлены. Планируется сотрудничество на постоянной основе.
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