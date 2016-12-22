Сделать чертеж в автокад

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Завершен10 заявок331 просмотр

Необходимо сделать чертеж в автокад по прикрепленной картинке. К сожалению, единственный вариант в электронном виде. 

AutoCAD
8 лет назад
adzhetygenov
Азиз 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

tiger-zp
Валерий 
50 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
$8
1 день
Отличный исполнитель. Нужно было сделать чертеж в автокаде буквально за пару часов. Сделал еще быстрее. Рекомендую.
Порядочный заказчик. Всегда на связи, оплата своевременная.

Заявки фрилансеров

tiger-zp
Валерий 
50 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад

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