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Начертить поэтажный план
Здравствуйте. Нужно начертить поэтажный план в соответствии с примером. Предпочтительно в AutoCad Architecture.
Нужно что бы цветовая гамма готового плана сочеталась с нашим сайтом - явтеме.рф
Исходный файл подлежит передачи заказчику. Необходимо что бы в нём присутствовали шаблоны всех стен, окон, дверей, шахт, мебели сан. узла, кровати и кухонного гарнитура (должна быть создана отдельная палитра с блоками) для последующего использования.
Масштаб 1:1
Также необходим шаблон размеров и площадей.
Отдельно необходимо начертить любую квартиру с плана в соответствии с образцом 2
Выбранный исполнитель
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