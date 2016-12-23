Здравствуйте. Нужно начертить поэтажный план в соответствии с примером. Предпочтительно в AutoCad Architecture.

Нужно что бы цветовая гамма готового плана сочеталась с нашим сайтом - явтеме.рф

Исходный файл подлежит передачи заказчику. Необходимо что бы в нём присутствовали шаблоны всех стен, окон, дверей, шахт, мебели сан. узла, кровати и кухонного гарнитура (должна быть создана отдельная палитра с блоками) для последующего использования.

Масштаб 1:1

Также необходим шаблон размеров и площадей.

Отдельно необходимо начертить любую квартиру с плана в соответствии с образцом 2