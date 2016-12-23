Начертить поэтажный план

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Завершен9 заявок438 просмотров

Здравствуйте. Нужно начертить поэтажный план в соответствии с примером. Предпочтительно в AutoCad Architecture. 

Нужно что бы цветовая гамма готового плана сочеталась с нашим сайтом - явтеме.рф

Исходный файл подлежит передачи заказчику. Необходимо что бы в нём присутствовали шаблоны всех стен, окон, дверей, шахт, мебели сан. узла, кровати и кухонного гарнитура (должна быть создана отдельная палитра с блоками) для последующего использования. 

Масштаб 1:1

Также необходим шаблон размеров и площадей.

Отдельно необходимо начертить любую квартиру с плана в соответствии с образцом 2

AutoCAD
8 лет назад
MakarovDR
Дмитрий 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

michael_zeff
Михаил 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$20
1 день
Михаил отлично справился с заданием. Во первых он его хорошо понял, в то время как другие кто оставлял заявку предлагали ерунду. Без лишних вопросов профессионально сделал всё как нужно - чувствуется хороший опыт. Выполнил очень быстро, в общем я крайне доволен и в дальнейшем буду обращаться именно к Михаилу с подобными заданиями.
Дмитрий умеет сформулировать понятное задание. Оперативная связь, приятное общение и очень быстрая оплата. Крайне рекомендую.

Заявки фрилансеров

michael_zeff
Михаил 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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