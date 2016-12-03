Есть бокс-стенд под блокноты из гофрокартона. Нужно создать чертеж для последующего изготовления штанцформы для вырубки. Толщина стенки гофрокартона 2 мм + каширование (2,5-3 мм). 2 этажа. Более подробно в ЛС.
Чертежи и 3D модель кукольного домика из фанеры
Добрый день.
Хочу узнать, сколько будет стоить разработка чертежей кукольного домика + 3D модель.
В итоге хочу, чтобы у меня была 3D модель, которая мне нравится и ее чертеж.
Чтобы чертеж я мог отнести вместе с куском фанеры на лазерную резку и получил все необходимые детали для самостоятельной сборки кукольного домика.
Т.е. проектировать с учетом того, чтобы все или большинство деталей можно было автоматически вырезать из листа фанеры на лазерной резке.
Вот пример домика, как мне нравится - http://blog-imgs-54-origin.fc2.com/w/o/o/woodwork532/Wood-Doll-House-Plans-2.jpg
Нужно что-то похожее. Подробнее расскажу в личной переписке, если цены устроят.
Интересует отдельно стоимость домика, без мебели.
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