Чертежи и 3D модель кукольного домика из фанеры

Добрый день.

Хочу узнать, сколько будет стоить разработка чертежей кукольного домика + 3D модель.

В итоге хочу, чтобы у меня была 3D модель, которая мне нравится и ее чертеж.

Чтобы чертеж я мог отнести вместе с куском фанеры на лазерную резку и получил все необходимые детали для самостоятельной сборки кукольного домика.

Т.е. проектировать с учетом того, чтобы все или большинство деталей можно было автоматически вырезать из листа фанеры на лазерной резке.

Вот пример домика, как мне нравится - http://blog-imgs-54-origin.fc2.com/w/o/o/woodwork532/Wood-Doll-House-Plans-2.jpg

Нужно что-то похожее. Подробнее расскажу в личной переписке, если цены устроят.

Интересует отдельно стоимость домика, без мебели.