Инженер

Образование:

09.1997-06.2001г.г.

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, г. Баку

Факультет: «Автоматизация Производственных Процессов»

Специальность: «Программист и Инженер ЭВМ»

Диплом государственного образца Бакалавр.

Профессиональные навыки:

Специалист в области IT-технологий с опытом работы 2 года.

Инженер-проектировщик 3D деталей и инженер-проектировщик электрических систем внутри зданий с опытом более 7 лет.

Знание систем семейства Windows и систем Linux CLI и Cisco CLI на начальном уровне.

Знание программ: AutoCAD, Autodesk Inventor, ArchiCAD, 3DS Max, Photoshop, Office.

Личные качества:

Обладаю хорошими организационными способностями. Требователен к себе и другим. Четко соблюдаю субординацию. Готов к выполнению поставленных передо мной целей и задач.

Знание языков:

Русский - родной язык. Дополнительные языки: азербайджанский - хороший разговорный уровень, чтение и письмо; турецкий - хороший разговорный уровень, чтение и письмо; английский - чтение и письмо на хорошем техническом уровне.

skype:michael_zeff

email: [email protected]