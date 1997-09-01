michael_zeff

Михаил michael_zeff

 
45 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Инженер

Образование:

09.1997-06.2001г.г.

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, г. Баку

Факультет: «Автоматизация Производственных Процессов»

Специальность: «Программист и Инженер ЭВМ»

Диплом государственного образца Бакалавр.

Профессиональные навыки:

Специалист в области IT-технологий с опытом работы 2 года.

Инженер-проектировщик 3D деталей и инженер-проектировщик электрических систем внутри зданий с опытом более 7 лет.

Знание систем семейства Windows и систем Linux CLI и Cisco CLI на начальном уровне.

Знание программ: AutoCAD, Autodesk Inventor, ArchiCAD, 3DS Max, Photoshop, Office.

Личные качества:

     Обладаю хорошими организационными способностями. Требователен к себе и другим. Четко соблюдаю субординацию. Готов к выполнению поставленных передо мной целей и задач. 

Знание языков:

Русский - родной язык. Дополнительные языки: азербайджанский - хороший разговорный уровень, чтение и письмо; турецкий - хороший разговорный уровень, чтение и письмо; английский - чтение и письмо на хорошем техническом уровне.

skype:michael_zeff

email: [email protected]

Отзывы заказчиков

MakarovDR
Дмитрий 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Начертить поэтажный план
AutoCAD
Михаил отлично справился с заданием. Во первых он его хорошо понял, в то время как другие кто оставлял заявку предлагали ерунду. Без лишних вопросов профессионально сделал всё как нужно - чувствуется хороший опыт. Выполнил очень быстро, в общем я крайне доволен и в дальнейшем буду обращаться именно к Михаилу с подобными заданиями.
Дмитрий умеет сформулировать понятное задание. Оперативная связь, приятное общение и очень быстрая оплата. Крайне рекомендую.
Ответный отзыв
IgorKon
Ігор 
65 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Обрисовать план в Адобе Иллюстратор
Михаил быстро связался, быстро выполнил и оперативно сделали правки. Что еще надо для хорошей работы? )
Позитивный человек. Понятное задание, своевременная оплата
Ответный отзыв
Чертежи и Схемы
1 отзыв
$2/час
#36
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нет отзывов
$2/час
#1705