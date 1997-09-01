Образование:
09.1997-06.2001г.г.
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, г. Баку
Факультет: «Автоматизация Производственных Процессов»
Специальность: «Программист и Инженер ЭВМ»
Диплом государственного образца Бакалавр.
Профессиональные навыки:
Специалист в области IT-технологий с опытом работы 2 года.
Инженер-проектировщик 3D деталей и инженер-проектировщик электрических систем внутри зданий с опытом более 7 лет.
Знание систем семейства Windows и систем Linux CLI и Cisco CLI на начальном уровне.
Знание программ: AutoCAD, Autodesk Inventor, ArchiCAD, 3DS Max, Photoshop, Office.
Личные качества:
Обладаю хорошими организационными способностями. Требователен к себе и другим. Четко соблюдаю субординацию. Готов к выполнению поставленных передо мной целей и задач.
Знание языков:
Русский - родной язык. Дополнительные языки: азербайджанский - хороший разговорный уровень, чтение и письмо; турецкий - хороший разговорный уровень, чтение и письмо; английский - чтение и письмо на хорошем техническом уровне.
skype:michael_zeff
email: [email protected]
Портфолио
- Векторизация плана этажа административного здания535 просмотров
- Векторизация фасадов административного здания414 просмотров
- Чертеж магазина в торговом центре1359 просмотров
- Чертеж офиса в бизнес центре869 просмотров