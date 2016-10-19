Обрисовать план в Адобе Иллюстратор

Добрый день! Необходимо конвертировать и нарезать DWG-чертеж этажных планировок в PNG. 1. Общиет ребования 1.1. Убрать нанесенные на чертеж размеры 1.2. Убрать лишние строительные обозначения (заделываемые и прорубаемые проемы, кабель каналы) Продлить линии 1.3. Убрать все условные обозначения, кроме обозначения типа планировки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа для начинающего дизайнера.
Есть скан плана дома. Надо:
- В начале обрисовать Общий план в Адобе Иллюстратор. Файл прилагаю. Элементы прошу не склеивать и не растрировать, чтобы с ними можно было работать (перемещать, изменять).
- Потом создать отдельно файлы всех 10 помещений (они на плане обозначены оранжевыми цифрами от 1 до 10). Эти планы отдельных помещений тоже не склеивать и не растрировать, чтобы с ними можно было работать. И разместить эти планы отдельных помещений в отдельеных файлах, пронумеровать файлы так, как пронумерованы помещения, т.е. цифрами от 1 до 10.
- Изображения прошу разместить на А4, поля 20 мм.
- Прежде чем браться за работу, прошу хоть немного вникнуть вэлементы Архитектурно-строительного чертежа, чтобы понимать как рисовать раздичные элементы.
Предлагайте оплату и сроки.
Порядок работы: сделали что-то, положили в сети, дали ссылку, посмотрели, обсудили, подправили, поехали дальше.
Общение - тел, вайбер, скайп и ватсапп на выбор.
Оплата - после получения полностью готовой работы. Кидка не будет, вышел из того возраста )
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