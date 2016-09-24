Нарисовать плакат в советском стиле

$10
Иллюстрации и РисункиЗавершен1 заявка145 просмотров
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Нужно нарисовать в электронном виде плакат с изображением мужчины и женщины (по их фотографиям) на фоне красного флага (а-ля "Рабочий и колхозница", см. образец в файле). 

На флаге надпись "Вперед, к совместным победам!" и "25 сентября 2016". 

Фото пришлю в личку. 

7 лет назад
inrome
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
mastiks
54 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
7 лет назад
$10
1 день
Отличный дизайнер и иллюстратор! За сутки нарисовал плакат точно в соответствии с заданием и учел мои пожелания/доработки. Приятно работать с таким ответственным и профессиональным исполнителем! Будем дальше сотрудничать.
Замечательный заказчик! Своевременная оплата, приятное общение, положительный отзыв. Рекомендую!
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