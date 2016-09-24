Нарисовать плакат в советском стиле

Нужно нарисовать в электронном виде плакат с изображением мужчины и женщины (по их фотографиям) на фоне красного флага (а-ля "Рабочий и колхозница", см. образец в файле).

На флаге надпись "Вперед, к совместным победам!" и "25 сентября 2016".

Фото пришлю в личку.