Перевести из джипега в корол

Нужно отрисовать иконки 16 штук , размером 8 иконок с размером 400 на 250px и 8 иконок с размером 600 на 400px.Надо сделать полностью уникальные картинки, что бы исходники не палил гугл. Оригинальные иконки-картинки нужны в 3D формате. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В прикрепленном файле рисунок в джипеге.
Мне необходимо тоже только в сороле, только чтоб было по проще, без всяких микро деталей.
Сколько будет стоит?
Спасибо.
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки36 заявокЗакрыт7 лет назад
- $60
Нужно нарисовать 7 картинок для сайта http://www.datazoom.net/ 1 большая для шапки сайта и 6 маленьких для списка внизу. Скорее всего нужно что то не загруженное мелочами, векторное Если есть примеры похожего что сможете нарисовать, будет неплохо глянуть.Завершен7 лет назад
- $20
Эскиз в прикрепленном файле (два варианта, верхний более предпочтителен). Предпочтительная цветовая гамма оранжевая и чёрная (возможно 3 цвета). Лица должны быть видны, но очень схематично. Логотип в векторе. Соотношение размеров обозначенных элементов - на усмотрение ...Завершен7 лет назад
Во вложении пример стилевого оформления, нужен макет в формате EPS похожего плана, но с другими данными, вместо веточек нужно будет подобрать колоски или веточки лавра. Задача простая, но довольно срочная, прошу озвучить ваши предложения по цене ...Завершен7 лет назад
Необходимо отрисовать простенький логотип в векторе. Потом к нему прилепить фразу "для дома", т.е. на логотипе, нужно в правом нижнем углу приписать эту фразу красиво чтоб все гармонично смотрелось. На выходе - eps, cdr.Завершен7 лет назад
Всех приветствую! Нужно отрисовать 3 персонажа, потом сделать их анимированными, то есть буквально 3 секунды: например первый персонаж чешит голову, второй поправляет корону, а третий подмигивает. И все это 3 отдельные работы.Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно нарисовать карту в векторе: СПб, ЛО, Москва и МО. Добавить геометки, шоссе, деревья, текстуру травы и т.п. Пример стилистики и уровня детализации — во вложении. Задача срочная. Пишите бюджет и сроки, показывайте примеры в подобном ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Дорый день! Нужно нарисовать постер для мобильной игры. Приблизательно в таком стиле: [url=https://lh3.googleusercontent.com/47N789-pxE28AVy_3M910opXg_QjaFpW89FHMOXiaXpBTbvRfgRJo9wwPDXqEBfygts=w300-rw]img [/url]Вот главный герой игры который должен быть на картинке: [url=https://image-gr.s3.envato.com/files/125884922/promoimages.jpg]hero[/url] Тематика игры джунгли. Изображение квадратный, размен мин. 1024X1024px. Жду предложений. Спасибо!Иллюстрации и Рисунки26 заявокЗакрыт7 лет назад