Конвертировать и нарезать DWG-чертеж этажных планировок в PNG

Иллюстрации и РисункиЗавершен6 заявок269 просмотров
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Добрый день!

Необходимо конвертировать  и нарезать DWG-чертеж этажных планировок в PNG.

1.    Общиет ребования

1.1.  Убрать нанесенные на чертеж размеры

1.2.  Убрать лишние строительные обозначения (заделываемые и прорубаемые проемы, кабель

каналы) Продлить линии

1.3.  Убрать все условные обозначения, кроме обозначения типа планировки и метражей квартир.

2.    Формат файлов

2.1. Всефайлы в формате PNG

2.2. Черные линии

2.3. Прозрачный фон

2.4. Высота файла 1024 px.

3.    Имена файлов

3.1.  Номера секций обозначаются слева на право, соотвеетственно 1 и 2.

3.2.  Номера квартир по часовой стрелке от подъезда.

3.3. Имена фалов составные:

3.3.1.   Для секции: этаж-секция.png (пример: 1-1.png)

3.3.2.   Для квартиры: этаж-секция-номер.png (пример: 3-2-31.png) 

Примеры файлов: https://yadi.sk/d/Q7Dq4BIYvtsSJ

7 лет назад
friench
Андрей 
38 летТаиланд
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
jade_
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 лет назад
$20
2 дня
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Четкая постановка задачи, все просто и понятно. Оплата быстро. Рекомендую.
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