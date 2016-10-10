Конвертировать и нарезать DWG-чертеж этажных планировок в PNG

Нужно нарисовать 7 картинок для сайта http://www.datazoom.net/ 1 большая для шапки сайта и 6 маленьких для списка внизу. Скорее всего нужно что то не загруженное мелочами, векторное Если есть примеры похожего что сможете нарисовать, будет неплохо глянуть.