День добрый. Нужно сделать рисунок фермы для будущего настенного календаря. Идея такая: на рисунке рядом стоят 2 коровника без крыши (что-то типа ракурса 3/4), с коровами, персоналом и оборудованием внутри. Рядом с коровниками разместить трактор-кормосмеситель, Ну ...
Конвертировать и нарезать DWG-чертеж этажных планировок в PNG
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Добрый день!
Необходимо конвертировать и нарезать DWG-чертеж этажных планировок в PNG.
1. Общиет ребования
1.1. Убрать нанесенные на чертеж размеры
1.2. Убрать лишние строительные обозначения (заделываемые и прорубаемые проемы, кабель
каналы) Продлить линии
1.3. Убрать все условные обозначения, кроме обозначения типа планировки и метражей квартир.
2. Формат файлов
2.1. Всефайлы в формате PNG
2.2. Черные линии
2.3. Прозрачный фон
2.4. Высота файла 1024 px.
3. Имена файлов
3.1. Номера секций обозначаются слева на право, соотвеетственно 1 и 2.
3.2. Номера квартир по часовой стрелке от подъезда.
3.3. Имена фалов составные:
3.3.1. Для секции: этаж-секция.png (пример: 1-1.png)
3.3.2. Для квартиры: этаж-секция-номер.png (пример: 3-2-31.png)
Примеры файлов: https://yadi.sk/d/Q7Dq4BIYvtsSJ
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