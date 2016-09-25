Отрисовать ферму

День добрый. Нужно сделать рисунок фермы для будущего настенного календаря.

Идея такая: на рисунке рядом стоят 2 коровника без крыши (что-то типа ракурса 3/4), с коровами, персоналом и оборудованием внутри. Рядом с коровниками разместить трактор-кормосмеситель, Ну и вокруг что-то добавить (трава/дорожки/деревья/etc). В общем, оформить в цельный рисунок.

Сами коровники можно (нужно) взять из прилагаемых схем (кор1.jpg, кор2.jpg). Какая-то особая точность при отрисовке не требуется. Наоборот, нужно из схем сделать симпатичный рисунок а ля «от руки», но при этом в целом сохранить узнаваемость некоторого оборудования. Нужное оборудование обведено красным. Один из них (VMS на кор2.jpg) лучше увеличить, как и его помещение, а то он сейчас теряется в масштабах коровника.

По стилю: я думаю, понадобится сначала черновой вариант, в духе стиль.jpg (его фон), чтоб утвердить сами объекты, расположение, детализацию и тд. И там уже станет понятно, нужна ли колоризация вообще, или обойтись без неё.

Формат на выходе: квадрат со стороной 30см / 300dpi. При рисовании в растре имейте это в виду, пожалуйста.

Дополнительные фотографии оборудования и схемы коровников в высоком разрешении - предоставим.

Если какие-то вопросы - ответим.

Интересуют цены (хотя бы примерные) и необходимые сроки. Если есть примеры стиля, в котором вы видите эту картинку - вэлкам.

ps: Автоответы «буду рад(а) сотрудничать» без конкретных предложений - сразу мимо.

Спасибо.