Нарисовать сантехника

$5
Иллюстрации и РисункиЗавершен10 заявок257 просмотров
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Нужно нарисовать сантехника для сайта по услугам сантехника. Позитивный , в стиле мультперсонажа. Детали обсудим с исполнителем.

7 лет назад
Den72
Денис 
51 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
LedyAngel
Алла 
56 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
75 отзывов
7 лет назад
$1
1 день
Отличный исполнитель! Мастер своего дела! Работа выполнена безупречно и сдана раньше срока! Буду обращаться еще. Всем рекомендую! 5+
Денис отличный заказчик толково объясняет что требуется,всегда на связи,быстрая оплата.Всем фрилансерам рекомендую!
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