Создание инфорграфики для тематического портала форекс. Пример инфорграфики https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/26/03/b3/2603b3032fbc9a5fe1e69b1da4837493.jpg. Пожалйста указывайте цену за одну картинку, при условии заказа 150-300 картинок. Условия работы такие: мы присылаем вам 10 статей еженедельно, к каждой нужно будет сдлеать элюстрацию(инфографик) по теме.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать сантехника для сайта по услугам сантехника. Позитивный , в стиле мультперсонажа. Детали обсудим с исполнителем.
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