Инженер
1. Чертежи.
2. Схемы.
3. Таблички.
4. Расчёты машиностроительные.
Разработка нестандартизированного оборудования.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
7 лет назад
AutoCAD
Сработались хорошо, поняли друг друга, работа выполнена хорошо и быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
Ясно поставлена задача, оплата в срок.
$10
10 баллов
7 лет назад
Доволен оперативностью решения задачи, подробными и понятными ответами.
Ответный отзыв
Грамотная постановка задачи, приведенные рисунки, позволили ясно уяснить цель и решить данную задачу с необходимыми допущениями. Рекомендую к сотрудничеству.
$20
10 баллов
8 лет назад
AutoCAD
Как обычно, все отлично.
Ответный отзыв
Отлично!
$8
10 баллов
8 лет назад
AutoCAD
Отличный исполнитель. Нужно было сделать чертеж в автокаде буквально за пару часов. Сделал еще быстрее. Рекомендую.
Ответный отзыв
Порядочный заказчик. Всегда на связи, оплата своевременная.
$3
10 баллов
9 лет назад
AutoCAD
Спасибо Валерию за правильное понимание задачи и качественное выполнение в срок. (AutoCAD)
Ответный отзыв
Отличный работодатель, все понятно объяснил, все оплатил. Рекомендации к дальнейшему сотрудничеству.