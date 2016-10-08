tiger-zp

Валерий tiger-zp

 
50 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Инженер

1. Чертежи.

2. Схемы.

3. Таблички.

4. Расчёты машиностроительные.

Разработка нестандартизированного оборудования.

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Отзывы заказчиков

vetsman77
Евгений 
33 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Отрисовка планов в автокад
AutoCAD
Сработались хорошо, поняли друг друга, работа выполнена хорошо и быстро. Рекомендую.
Ясно поставлена задача, оплата в срок.
Ответный отзыв
sazhanov
Валерий 
54 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Рассчитать силу натяжения тросов канатной дороги и проконсультировать
Доволен оперативностью решения задачи, подробными и понятными ответами.
Грамотная постановка задачи, приведенные рисунки, позволили ясно уяснить цель и решить данную задачу с необходимыми допущениями. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
adzhetygenov
Азиз 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
$20
10 баллов
8 лет назад
Сделать работу в AutoCAD по готовому чертежу
AutoCAD
Как обычно, все отлично.
Отлично!
Ответный отзыв
adzhetygenov
Азиз 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
$8
10 баллов
8 лет назад
Сделать чертеж в автокад
AutoCAD
Отличный исполнитель. Нужно было сделать чертеж в автокаде буквально за пару часов. Сделал еще быстрее. Рекомендую.
Порядочный заказчик. Всегда на связи, оплата своевременная.
Ответный отзыв
jade_
44 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$3
10 баллов
9 лет назад
СРОЧНО нарисовать небольшой кусочек планировки из DWF в DWG
AutoCAD
Спасибо Валерию за правильное понимание задачи и качественное выполнение в срок. (AutoCAD)
Отличный работодатель, все понятно объяснил, все оплатил. Рекомендации к дальнейшему сотрудничеству.
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