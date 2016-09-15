vetsman77

Евгений vetsman77

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Проект систем АПС и СОУЭ

    $160

    Необходим проект пожарной сигнализации и оповещения. ПС на адресном болиде. Объект - колледж, планы в пдф, обследование выполнено, детали расскажу.  Особо придумывать ничего не нужно, все обсуждаемо, при необходимости помогу. По срокам примерно до 24 ...

    Чертежи и Схемы5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Отрисовка планов в автокад

    $15

    Необходимо отрисовать планы помещений в автокаде (стены, проемы, оси).  Всего 3 этажа.  Цоколь на одном листе, 1-ый и 2-ой этажи на двух листах.  Нужны планы со стенами, дверьми, основными осями (с размерами).  ...

    AutoCAD
    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Схемы по пожарной сигнализации

    $25

    Необходимо отрисовать линии с оборудованием по пожарной сигнализации + структурную схему. В файле "Планы" уже есть планы с осями и некоторые наброски. С этом же файле схемы правее оставил для примера. В файле ...

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оцифровка в автокаде

    $25

    Имеется готовый проект ФЭС отфотанный, его необходимо перерисовать в автокаде. Планы в автокаде есть. Также необходимо отрисовать планы этажей (3 этажа) с осями и размерами. Планы есть в пдф. Файлы скину на почту, ...

    AutoCAD
    Чертежи и Схемы22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отрисовка знаков ФЭС и планов эвакуации

    $50

    Необходимо выполнить графическую часть проекта фотолюминесцентной эвакуационной системы для здания (10 этажей). Включает в себя нанесение на плане всех необходимых знаков и ленты ФЭС согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009, выполнения планов эвакуации, отдельной страницы с видами (сноски) и ...

    AutoCAD
    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Отрисовка плана помещения в автокаде

    $40

    Необходимо отрисовать планы помещений в автокаде (просто стены, двери и окна) с осями и указанием размеров между ними. Имеются исходные данные в пдф. Всего 10 планов (этажей) - почти все одинаковые.

    AutoCAD
    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

tiger-zp
Валерий 
50 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Отрисовка планов в автокад
AutoCAD
Ясно поставлена задача, оплата в срок.
Сработались хорошо, поняли друг друга, работа выполнена хорошо и быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
L_Max
46 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$12
10 баллов
7 лет назад
Отрисовка планов в автокад
AutoCAD
Задачу поставил конкретно. Оплатил в срок. Было приятно работать. Рекомендую.
Работу выполнил качественно, в срок, без лишних вопросов и прочего. Рекомендую.
Ответный отзыв
BlackZhek
43 года
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Оцифровка в автокаде
AutoCAD
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, оплата моментальная. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.
Работы выполнена хорошо, качественно, в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Popenko
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Отрисовка знаков ФЭС и планов эвакуации
AutoCAD
Мне все понравилось. Все нормально рассказал, что нужно сделать. Деньги вовремя. Проблем не было. Все прошло отлично!
Все супер. Во всем разобрался, все сделал согласно действующих норм и личных пожеланий. Будем работать дальше.
Ответный отзыв
Popenko
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Отрисовка плана помещения в автокаде
AutoCAD
Все прошло отлично. Оплата вовремя. Всем рекомендую
Качественно выполнил работу, оперативно реагирует. После выполнения, без проблем и также быстро, внес коррективы в чертежи по моей просьбе. Рекомендую!
Ответный отзыв