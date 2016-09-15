Необходим проект пожарной сигнализации и оповещения. ПС на адресном болиде. Объект - колледж, планы в пдф, обследование выполнено, детали расскажу. Особо придумывать ничего не нужно, все обсуждаемо, при необходимости помогу. По срокам примерно до 24 ...
- $160Чертежи и Схемы5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
Необходимо отрисовать планы помещений в автокаде (стены, проемы, оси). Всего 3 этажа. Цоколь на одном листе, 1-ый и 2-ой этажи на двух листах. Нужны планы со стенами, дверьми, основными осями (с размерами). ...Завершен7 лет назад
Необходимо план отрисовать в DWG. План есть в пдф.Завершен7 лет назад
- $25
Необходимо отрисовать линии с оборудованием по пожарной сигнализации + структурную схему. В файле "Планы" уже есть планы с осями и некоторые наброски. С этом же файле схемы правее оставил для примера. В файле ...Закрыт7 лет назад
- $10
Необходимо отрисовать планы в автокаде.Завершен7 лет назад
- $5
Необходимо отрисовать в автокаде два этажа.Завершен8 лет назад
- $25
Имеется готовый проект ФЭС отфотанный, его необходимо перерисовать в автокаде. Планы в автокаде есть. Также необходимо отрисовать планы этажей (3 этажа) с осями и размерами. Планы есть в пдф. Файлы скину на почту, ...Чертежи и Схемы22 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Необходимо выполнить графическую часть проекта фотолюминесцентной эвакуационной системы для здания (10 этажей). Включает в себя нанесение на плане всех необходимых знаков и ленты ФЭС согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009, выполнения планов эвакуации, отдельной страницы с видами (сноски) и ...Завершен9 лет назад
- $40
Необходимо отрисовать планы помещений в автокаде (просто стены, двери и окна) с осями и указанием размеров между ними. Имеются исходные данные в пдф. Всего 10 планов (этажей) - почти все одинаковые.Завершен9 лет назад