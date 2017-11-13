Доброго времени суток ! Нужно разработать конструкцию и сделать чертеж стола. Если кратко о том , что нужно : Стол из металла и стекла ( сам корпус металлический, а сверху стекло ) ...
Отрисовка планов в автокад
Необходимо отрисовать планы в автокаде.
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