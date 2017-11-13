Отрисовка планов в автокад

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Завершен13 заявок860 просмотров

Необходимо отрисовать планы в автокаде.

AutoCAD
8 лет назад
vetsman77
Евгений 
33 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

L_Max
46 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$12
1 день
Работу выполнил качественно, в срок, без лишних вопросов и прочего. Рекомендую.
Задачу поставил конкретно. Оплатил в срок. Было приятно работать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

L_Max
46 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад