Стол со встроенным монитором

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Закрыт14 заявок302 просмотра

Доброго времени суток !

 Нужно разработать конструкцию и сделать чертеж стола. 

Если кратко о том , что нужно :

 Стол из металла и стекла ( сам корпус металлический, а сверху стекло ) 

С  правой стороны стола , под стеклом должен быть помещен монитор диагональю 24 дюйма . 

Размер стола : длинна 160см, ширина 55см , глубина примерно 10 см ( чтобы поместится монитор )

На фото примерно то , что хотелось бы получить .

8 лет назад
ZenchikX
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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