Стол со встроенным монитором

Доброго времени суток !

Нужно разработать конструкцию и сделать чертеж стола.

Если кратко о том , что нужно :

Стол из металла и стекла ( сам корпус металлический, а сверху стекло )

С правой стороны стола , под стеклом должен быть помещен монитор диагональю 24 дюйма .

Размер стола : длинна 160см, ширина 55см , глубина примерно 10 см ( чтобы поместится монитор )

На фото примерно то , что хотелось бы получить .