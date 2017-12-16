Подскажите стоимость чертежей и визуализации для запуска в производство дивана?
Чертеж продукта
Добрый день,
переодически на наши продукты нам необходимы чертежи.
Примеры прикреплены.
Прошу указывать цену за чертеж. Сложные чертежи соответственно по договоренности.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Чертежи и Схемы6 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо спроектировать несколько моделей диванов и банкеток с чертежами для изготовления. А также выполнить 3D визуализацию изделий.Чертежи и Схемы8 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Оформляем зал для дня рождения, нужна качественная визуализация того, как станут в зал декорации. Есть фото зала, декораций. Нужен качественный рисунок с учетом масштаба, света и прочих деталей. Оплата ...Закрыт7 лет назад
- $50
Необходимо сделать чертежи и спецификации оболочек расходомеров КФ170 и КФ150 и первичных преобразователей ПЭП. Оболочки и преобразователи уже выбраны, надо правильно оформить чертежи. 1. Оболочка КФ150Ех. ОЭАА-ВЭЛ4-О-В1,5 – на сайте «ВЭЛАН» ...Чертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $70
ищется исполнитель на целую серию работ. работы подразумевают следующие этапы исполнителя. 1. обсуждение функционала будущего устройства. 2. создание схем (структурной, функциональной, элекртической принципиальной - все или нет , будет обсуждаться на 1 ...Чертежи и Схемы8 заявокЗакрыт7 лет назад
Для выполнения сдельного заказа ищем технолога корпусной мебели Требования: Опыт работы конструктором-технологомЗнание программ ArchiCadВладение основами MS OfficeУмение работать в графических редакторах будет преимуществомумение и понимание как сделать распилвсе остальные нюансы обсудим в личкеЗакрыт7 лет назад
Нужен человек, на один день, чтобы сделать замеры в помещении для общепита. Нам необходимо сделать обмерный план помещения, с развертками стен, с указанием высот проемов, окон и .т.д., привязкой коммуникаций, все до миллиметра. ...Чертежи и Схемы5 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем привет! Есть готовые линейные схемы , их нужно "причесать" и сделать спецификацию.Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо сделать грамотный, читабельный чертеж упаковки стола.Чертежи и Схемы19 заявокЗакрыт8 лет назад
Задачи: На основании плана БТИ помещения,сделать оптимальную расстановку оборудования и самое главное зоны раздачи в доль которой идут покупатели и берут еду.2. На основании обмерочных планов и разрезов стен выполнить проект в составе: ...Закрыт7 лет назад