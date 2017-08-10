Выполнить чертежи в Компасе

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Закрыт4 заявки255 просмотров

Необходимо сделать чертежи и спецификации оболочек расходомеров КФ170 и КФ150 и первичных преобразователей ПЭП. 

Оболочки и преобразователи уже выбраны, надо правильно оформить чертежи. 

1. Оболочка КФ150Ех.

ОЭАА-ВЭЛ4-О-В1,5 – на сайте «ВЭЛАН»

https://www.velan.ru/production/obolochki/obolochki-elektrotekhnicheskikh-apparatov-oeaavel-s-markirovkoy-vzryvozashchity-exdiivu-i-oeatsvel-s/

«Оболочки электротехнических аппаратов ОЭАА-ВЭЛ-IIВ и ОЭАА-ВЭЛ-IIВ+H₂ из алюминиевого сплава»

Маркировка ОЭАА-ВЭЛ4-О-В1,5 соответствует:

«Оболочка электротехнических аппаратов из алюминиевого сплава взрывобезопасная четвёртого габарита (типоразмера), со смотровым окном, маркировкой взрывозащиты ExdIIВU климатического исполнения В, категории размещения 1,5» (паспорт на оболочку ОЭАА-ВЭЛ - в приложении «Паспорт_Оболочка.pdf»)

Разработаны 3d модели и чертежи: РУНС.173.00.000:

˗  эскизный файл «КФ150Ех_Оболочка»в формате m3d, а также:

˗ чертеж общего вида РУНС.173.00.000ВО (cdw).

˗ деталировка:

пластина РУНС.173.00.002(cdw)

панель РУНС.173.00.001 (cdw)

˗ схема деления на составные части (РУНС.173.00.000Е1.cdw)

2. Оболочка КФ170Ех

Для КФ170 мы используем оболочку XDE-D120win (с окном, с двумя секциями – Exd и Exe) см.вложение - подборка документации производителя в архиве (120_Ex.rar)

Разработаны 3d модели и чертежи: РУНС.174.00.000:

- схема деления на составные части РУНС.174.00.000 Е1

- сборочный чертеж РУНС.174.00.000 СБ (cdw).

- спецификация РУНС.174.00.000

 3.   Первичные преобразователи ПЭП

Разработаны 3d модели и чертежи:  РУНС.110.00.000:

˗          ПЭП_сборка.a3d

˗          Сборочный чертёж РУНС.110.00.000СБ (cdw)

˗          спецификация РУНС.110.00.000 (spw)

Файлы: yadi.sk/d/weyZQZG33NvE5b 

Суммирую информацию: 

Нужны чертежи взрывозащиты, сборочные чертежи с деталировкой по трём изделиям: 

- расходомер КФ150Ех 

- расходомер КФ170 

- пьезоэлектрические преобразователи ПЭП 

Чертёж взрывозащиты: это может быть отдельный чертёж или СБ, на котором отмечены характерные конструктивные параметры, соответствующие требованиям Стандартов взрывозащиты, по которым мы проводим сертификацию. 

Материал корпусов литых - выбрать алюминий для литья.

Работа будет приниматься частями: 3 пункта - 3 этапа. Сделали 1ый, отправили на согласование. Получили треть суммы, продолжили дальше.

Срок - до вторника 07.11 (обсуждаемо)

8 лет назад
janckers
Ян 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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