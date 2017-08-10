ищется исполнитель на целую серию работ. работы подразумевают следующие этапы исполнителя. 1. обсуждение функционала будущего устройства. 2. создание схем (структурной, функциональной, элекртической принципиальной - все или нет , будет обсуждаться на 1 ...
Выполнить чертежи в Компасе
Необходимо сделать чертежи и спецификации оболочек расходомеров КФ170 и КФ150 и первичных преобразователей ПЭП.
Оболочки и преобразователи уже выбраны, надо правильно оформить чертежи.
1. Оболочка КФ150Ех.
ОЭАА-ВЭЛ4-О-В1,5 – на сайте «ВЭЛАН»
https://www.velan.ru/production/obolochki/obolochki-elektrotekhnicheskikh-apparatov-oeaavel-s-markirovkoy-vzryvozashchity-exdiivu-i-oeatsvel-s/
«Оболочки электротехнических аппаратов ОЭАА-ВЭЛ-IIВ и ОЭАА-ВЭЛ-IIВ+H₂ из алюминиевого сплава»
Маркировка ОЭАА-ВЭЛ4-О-В1,5 соответствует:
«Оболочка электротехнических аппаратов из алюминиевого сплава взрывобезопасная четвёртого габарита (типоразмера), со смотровым окном, маркировкой взрывозащиты ExdIIВU климатического исполнения В, категории размещения 1,5» (паспорт на оболочку ОЭАА-ВЭЛ - в приложении «Паспорт_Оболочка.pdf»)
Разработаны 3d модели и чертежи: РУНС.173.00.000:
˗ эскизный файл «КФ150Ех_Оболочка»в формате m3d, а также:
˗ чертеж общего вида РУНС.173.00.000ВО (cdw).
˗ деталировка:
пластина РУНС.173.00.002(cdw)
панель РУНС.173.00.001 (cdw)
˗ схема деления на составные части (РУНС.173.00.000Е1.cdw)
2. Оболочка КФ170Ех
Для КФ170 мы используем оболочку XDE-D120win (с окном, с двумя секциями – Exd и Exe) см.вложение - подборка документации производителя в архиве (120_Ex.rar)
Разработаны 3d модели и чертежи: РУНС.174.00.000:
- схема деления на составные части РУНС.174.00.000 Е1
- сборочный чертеж РУНС.174.00.000 СБ (cdw).
- спецификация РУНС.174.00.000
3. Первичные преобразователи ПЭП
Разработаны 3d модели и чертежи: РУНС.110.00.000:
˗ ПЭП_сборка.a3d
˗ Сборочный чертёж РУНС.110.00.000СБ (cdw)
˗ спецификация РУНС.110.00.000 (spw)
Файлы: yadi.sk/d/weyZQZG33NvE5b
Суммирую информацию:
Нужны чертежи взрывозащиты, сборочные чертежи с деталировкой по трём изделиям:
- расходомер КФ150Ех
- расходомер КФ170
- пьезоэлектрические преобразователи ПЭП
Чертёж взрывозащиты: это может быть отдельный чертёж или СБ, на котором отмечены характерные конструктивные параметры, соответствующие требованиям Стандартов взрывозащиты, по которым мы проводим сертификацию.
Материал корпусов литых - выбрать алюминий для литья.
Работа будет приниматься частями: 3 пункта - 3 этапа. Сделали 1ый, отправили на согласование. Получили треть суммы, продолжили дальше.
Срок - до вторника 07.11 (обсуждаемо)
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