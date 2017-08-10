Нарисовать план зала с декорациями (оформление мероприятия)

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Закрыт6 заявок206 просмотров

Добрый день.

Оформляем зал для дня рождения, нужна качественная визуализация того, как станут в зал декорации.

Есть фото зала, декораций.

Нужен качественный рисунок с учетом масштаба, света и прочих деталей.

Оплата 350-500 рублей.

8 лет назад
piondecor
Вета 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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