Нужно отрисовать или адаптировать план этажа, который сделан в векторе в картинку, но сохранить вектор. Убрать лишнии линии, почистить от ненужных элементов. Оплата 500 р. по готовности. Сделать нужно сегодня.
Нужно перерисовать план 2-х этажной квартиры
Есть план 2-х этажной квартиры. Сейчас он выглядит слишком перегружено. Нужно оставить только стены и площадь. Убрав всю "мебель" (кроме туалета, ванны, плиты и вытяжки на кухне). Также нужно убрать размеры расстояния между стенами.
В итоге должно получится что-то вроде этого - https://goo.gl/mE82Us. Т.е. только стены и площади комнат.
План нужен для отображения его на сайте, для визуального понимания, какая будет квартира. Больше нигде он использоваться не будет. Соответственно не нужно идеально точности в размерах. Главное чтобы он был понятен и красиво оформлен.
Выбранный исполнитель
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