Нужно перерисовать план 2-х этажной квартиры

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Завершен2 заявки163 просмотра

Есть план 2-х этажной квартиры. Сейчас он выглядит слишком перегружено. Нужно оставить только стены и площадь. Убрав всю "мебель" (кроме туалета, ванны, плиты и вытяжки на кухне). Также нужно убрать размеры расстояния между стенами.

В итоге должно получится что-то вроде этого - https://goo.gl/mE82Us. Т.е. только стены и площади комнат.

План нужен для отображения его на сайте, для визуального понимания, какая будет квартира. Больше нигде он использоваться не будет. Соответственно не нужно идеально точности в размерах. Главное чтобы он был понятен и красиво оформлен. 

8 лет назад
vorg666
32 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Все ок. Работа сделана быстро. Все необходимые правки были внесены.
все ОК, рекомендую

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artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад