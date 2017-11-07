Нужно рассчитать вентиляцию, для Майнинг фермы. Утилизация тепла при помощи приточно-вытяжной вентиляции в зимний период при tнар. +5С и ниже. Помещение 2200м3 тепловыделение 1,3мегавата Также в остальной период при tнар +15С ...
Сделать моделирование, конструктив и чертежи на кровать из массива
Сделать моделирование, конструктив и чертежи на кровать из массива дерева ( 2 варианта). Интересен человек на постоянную удалённую работу со знанием столярного дела, конструирования мебели в Автокад и др. программах, конвертации файлов для ЧПУ.
Приоритет - быстрота разработки, использование ЧПУ, возможность изготовления ( детали должны быть исполнимы без покупки дорогостоящей оснастки), уменьшение себестоимости изделия.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Чертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день!Есть дизайн проект бунгало в архикад, около 50кв м. Из за глюков в программе не могу довести до ума. Нужно на основании моих чертежей, оформить пакет рабочих чертежей для клиента и строителей. Подготовить готовый ...Чертежи и Схемы12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Техническое задание: https://drive.google.com/drive/folders/0B5VM0l_fkNqBT3FocXJJLUdPZWcЧертежи и Схемы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день, переодически на наши продукты нам необходимы чертежи. Примеры прикреплены. Прошу указывать цену за чертеж. Сложные чертежи соответственно по договоренности.Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен7 лет назад
Подскажите стоимость чертежей и визуализации для запуска в производство дивана?Закрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо спроектировать несколько моделей диванов и банкеток с чертежами для изготовления. А также выполнить 3D визуализацию изделий.Чертежи и Схемы8 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Оформляем зал для дня рождения, нужна качественная визуализация того, как станут в зал декорации. Есть фото зала, декораций. Нужен качественный рисунок с учетом масштаба, света и прочих деталей. Оплата ...Закрыт7 лет назад
- $50
Необходимо сделать чертежи и спецификации оболочек расходомеров КФ170 и КФ150 и первичных преобразователей ПЭП. Оболочки и преобразователи уже выбраны, надо правильно оформить чертежи. 1. Оболочка КФ150Ех. ОЭАА-ВЭЛ4-О-В1,5 – на сайте «ВЭЛАН» ...Чертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $70
ищется исполнитель на целую серию работ. работы подразумевают следующие этапы исполнителя. 1. обсуждение функционала будущего устройства. 2. создание схем (структурной, функциональной, элекртической принципиальной - все или нет , будет обсуждаться на 1 ...Чертежи и Схемы8 заявокЗакрыт7 лет назад
Для выполнения сдельного заказа ищем технолога корпусной мебели Требования: Опыт работы конструктором-технологомЗнание программ ArchiCadВладение основами MS OfficeУмение работать в графических редакторах будет преимуществомумение и понимание как сделать распилвсе остальные нюансы обсудим в личкеЗакрыт7 лет назад