Рабочие чертежи в архикад

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Закрыт12 заявок749 просмотров

Добрый день!Есть дизайн проект бунгало в архикад, около 50кв м. Из за глюков в программе не могу довести до ума. Нужно на основании моих чертежей, оформить пакет рабочих чертежей для клиента и строителей. Подготовить готовый альбом к печати. Нужен человек с опытом такой работы.

8 лет назад
IraZara
46 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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