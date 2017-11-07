Рабочие чертежи в архикад

Добрый день!Есть дизайн проект бунгало в архикад, около 50кв м. Из за глюков в программе не могу довести до ума. Нужно на основании моих чертежей, оформить пакет рабочих чертежей для клиента и строителей. Подготовить готовый альбом к печати. Нужен человек с опытом такой работы.