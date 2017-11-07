Расчет вентиляции и нарисовать схему в аксонометрии

Нужно рассчитать вентиляцию, для Майнинг фермы.

Утилизация тепла при помощи приточно-вытяжной вентиляции в зимний период при tнар. +5С и ниже.

Помещение 2200м3

тепловыделение 1,3мегавата

Также в остальной период при tнар +15С и выше в вытяжной канал добавляется радиатор охлаждения и путем подмеса держится температура, нужно рассчитать мощность чиллера.

Также сечения воздуховодов.

Все накидать на плане и нарисовать в автокаде.

Размер помещения 24м на 15м

Стелажи с майнерами в два ряда , забор воздуха с уличной стены, выброс в потолок(на кровлю).

Во вложении файл с расстановкой стелажей и план помещения.

Внимание указанная там вентиляция не верна...