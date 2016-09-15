Я работал прорабом на стойке. Потом стал архитектором в местной архитектуре. Сейчас работаю архитектором в частной компании.
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
9 лет назад
AutoCAD
Все супер. Во всем разобрался, все сделал согласно действующих норм и личных пожеланий. Будем работать дальше.
Ответный отзыв
Мне все понравилось. Все нормально рассказал, что нужно сделать. Деньги вовремя. Проблем не было. Все прошло отлично!
$40
10 баллов
9 лет назад
AutoCAD
Качественно выполнил работу, оперативно реагирует. После выполнения, без проблем и также быстро, внес коррективы в чертежи по моей просьбе. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все прошло отлично. Оплата вовремя. Всем рекомендую