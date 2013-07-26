Нужно разработать ППРк для монтажа конструкций кровли иустройства кровельного ковра многоэтажного здания гостиницы в Сочи. Исходные данные не полные, есть ГП (pdf, dwg) и кровля вчасти металлоконструкций. Из этой документации можно понять как расположено ...
- $160Чертежи и Схемы1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $10
Цель задания - получить понимание о принципиальной возможности реализации идеи необычной канатной дороги. Расчетная схема: 1. Канатная дорога состоит из двух параллельных металлических канатов/тросов, натянутых по вершинам стоек/столбов. Диаметр тросов 8 мм. Расстояние ...Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $30
Нарисовать эскиз/набросоккосмической круизной яхты в стиле бионический хайтек, биотек (баланс в сторону хайтека). Цвета: белый, черный, серый. Возможная локализация бионических элементов: 1) портал-воздухозаборник в носовой части сделать похожим на распахнутую беззубую пасть ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $30
Нужен эскизный дизайн (концепция) агроробота в соответствии с ТЗ. Эскиз от руки, можно без раскрашивания, в нескольких ракурсах, дающих исчерпывающее представление об объекте.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $33
Есть план БТИ одноэтажного здания. Нужно подготовить план в автокаде для дальнейшего проектирования ремонта помещений. Срок 3 дня, оплата Я-деньгами в рублях, аванс 1000, приемка 1000.Чертежи и Схемы15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Доработать/переработать логотип в соответствии с заданием. Оплата на WMR-кошелек.Логотипы и Знаки34 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, Нелли. Вот текст для перевода. Красным выделен украинский текст, он для понимания, черным - для перевода. Также для прилагаю заключение украинской патентной экспертизы ответ на которое мне и нужен на украинском языке. Возможно понадобится ...Переводынет заявокЗакрыт12 лет назад
- $30
Нужно внимательно ознакомится с описанием двух французских патентов, понять существо описанных изобретений. Изобретения касаются устройств и способов обработки винограда (механика, железки, никаких нанотехнологий и т.п.). Собственно сам перевод не нужен, нужно резюме по каждому изобретению, ...Переводы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $20
Нужно перевести 2 страницы текста с немецкого на русский. В приложенном архиве это 2 и 3 документ PDF, текстовая часть. Остальные документы - иллюстрации для понимания существа описанного устройства. Текст технического характера, нужно разобраться/уяснить/понять описанное ...Переводы1 исполнительЗавершен12 лет назад