sazhanov

Валерий sazhanov

 
54 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
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  • Проект ППРк

    $160

    Нужно разработать ППРк для монтажа конструкций кровли иустройства кровельного ковра многоэтажного здания гостиницы в Сочи. Исходные данные не полные, есть ГП (pdf, dwg) и кровля вчасти металлоконструкций. Из этой документации можно понять как расположено ...

    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рассчитать силу натяжения тросов канатной дороги и проконсультировать

    $10

    Цель задания - получить понимание о принципиальной возможности реализации идеи необычной канатной дороги.  Расчетная схема:  1. Канатная дорога состоит из двух параллельных металлических канатов/тросов, натянутых по вершинам стоек/столбов. Диаметр тросов 8 мм. Расстояние ...

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Эскиз космической яхты

    $30

    Нарисовать эскиз/набросоккосмической круизной яхты в стиле бионический хайтек, биотек (баланс в сторону хайтека). Цвета: белый, черный, серый. Возможная локализация бионических элементов: 1) портал-воздухозаборник в носовой части сделать похожим на распахнутую беззубую пасть ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн робота

    $30

    Нужен эскизный дизайн (концепция) агроробота в соответствии с ТЗ. Эскиз от руки, можно без раскрашивания, в нескольких ракурсах, дающих исчерпывающее представление об объекте.

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • План здания в каде

    $33

    Есть план БТИ одноэтажного здания. Нужно подготовить план в автокаде для дальнейшего проектирования ремонта помещений. Срок 3 дня, оплата Я-деньгами в рублях, аванс 1000, приемка 1000.

    AutoCAD
    Чертежи и Схемы15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод с русского на украинский

    Здравствуйте, Нелли. Вот текст для перевода. Красным выделен украинский текст, он для понимания, черным - для перевода. Также для прилагаю заключение украинской патентной экспертизы ответ на которое мне и нужен на украинском языке. Возможно понадобится ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Технический перевод с французского

    $30

    Нужно внимательно ознакомится с описанием двух французских патентов, понять существо описанных изобретений. Изобретения касаются устройств и способов обработки винограда (механика, железки, никаких нанотехнологий и т.п.). Собственно сам перевод не нужен, нужно резюме по каждому изобретению, ...

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод с немецкого

    $20

    Нужно перевести 2 страницы текста с немецкого на русский. В приложенном архиве это 2 и 3 документ PDF, текстовая часть. Остальные документы - иллюстрации для понимания существа описанного устройства. Текст технического характера, нужно разобраться/уяснить/понять описанное ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

tiger-zp
Валерий 
50 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Рассчитать силу натяжения тросов канатной дороги и проконсультировать
Грамотная постановка задачи, приведенные рисунки, позволили ясно уяснить цель и решить данную задачу с необходимыми допущениями. Рекомендую к сотрудничеству.
Доволен оперативностью решения задачи, подробными и понятными ответами.
Ответный отзыв
Nelly_tilsit
Нелли 
69 лет
17 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Перевод с немецкого
Внимательный доброжелательный Заказчик. Четкое задание, своевременная оплата.
Качеством и сроком выполнения работы доволен, расчитываю на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв