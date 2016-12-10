Расстановка мебели в чертежах AUTOCAD

Требуется человек, который будет по-проектно размещать мебель в готовых чертежах и переводить в автокад.

Суть: мы выгружаем из программы К3-Коттедж планы домов (проекты), исполнитель расставляет там мебель (в каком виде - прикреплено к проекту) и предоставляет все это на выходе в автокаде.