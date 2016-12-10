Расстановка мебели в чертежах AUTOCAD

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Закрыт28 заявок977 просмотров

Требуется человек, который будет по-проектно размещать мебель в готовых чертежах и переводить в автокад. 

Суть: мы выгружаем из программы К3-Коттедж планы домов (проекты), исполнитель расставляет там мебель (в каком виде - прикреплено к проекту) и предоставляет все это на выходе в автокаде.

AutoCAD
8 лет назад
antvolt
Антон 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров

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