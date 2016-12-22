Механизм/ приспособление для очистки пластиковых шариков

Описание: Срочно нужен инженер- проектировщик, который сможет спроектировать и смонтировать машину для чистки прозрачных пластиковых шариков в сухом бассейне (во вложении картинка).

Или просто проектировщик, который подробно сделает проект со всеми максимально изложенными деталями + со списком покупных деталей (желательно с ссылками, где их можно приобрести), ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ПРОСТО ПРОЕКТИРОВЩИКОМ, СУММА БУДЕТ НИЖЕ УКАЗАННОЙ. (или оговариваем все делали)

Чистящее средство должно быть безопасным и полностью промытым чистой водой, т.к. в бассейне присутствуют люди и дети.

Средство не должно вызывать аллергии.

Важно, что НУЖНА сушка шариков после тщательной промывки.

Шарики нуждаются в чистке раз в 2 месяца, оборудование может быть большим, для него есть отдельное помещение для хранения.

-Кол-во шариков составляет приблизительно 180 000 штук.

-Вес шариков/материал: 22 грамма/полиэтилен под высоким давлением.

Ждем Ваших отзывов, по поводу СУММЫ можно обсудить в ЛС.