Перечерчивание планов БТИ с рабочих абрисов.

Ищем работников для вычерчивания планов для БТИ с рабочих абрисов выполненных в натуре.

Объем работы 40 домовладений в месяц. Одно домовладение состоит из двух планов (план земельного участка со строениями, план основного строения). Планы вычерчиваются в автокаде. Примеры абрисов и требования к планам буду предоставлены в личных переписках.