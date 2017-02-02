Перечерчивание планов БТИ с рабочих абрисов.

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Завершен24 заявки514 просмотров

Ищем работников для вычерчивания планов для БТИ с рабочих абрисов выполненных в натуре. 

Объем работы  40 домовладений в месяц. Одно домовладение состоит из двух планов (план земельного участка со строениями, план основного строения).  Планы вычерчиваются в автокаде. Примеры абрисов и требования к планам буду предоставлены в личных переписках.

AutoCAD
8 лет назад
Shagr
48 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

poDARok
Дария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$200
30 дней
Добросовестно и качественно выполняет поставленные задачи.
Четкая постановка задачи, быстрая оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

poDARok
Дария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад

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