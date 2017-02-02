Задание: +Выполнить сборочный чертёж конструкции корпуса прибора. +Выполнить рабочие чертежи деталей 3,4 (вариант 5-3). Пояснение: Ввиду малости размеров масштаб для сборочного чертежа 5:1 или 10:1 (на выбор). На сборочном чертеже ...
Перечерчивание планов БТИ с рабочих абрисов.
Ищем работников для вычерчивания планов для БТИ с рабочих абрисов выполненных в натуре.
Объем работы 40 домовладений в месяц. Одно домовладение состоит из двух планов (план земельного участка со строениями, план основного строения). Планы вычерчиваются в автокаде. Примеры абрисов и требования к планам буду предоставлены в личных переписках.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $250Чертежи и Схемы5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $110
СОСТАВ ПРОЕКТА: Общие данные Ведомость электроприводов механизмов Щиток с автоматическим выключателем АВ Схема принципиальная однолинейная Щиток силовой ЩС (Схема принципиальная однолинейная) Щиток силовой ЩВ (Схема принципиальная однолинейная) Щиток ...Чертежи и Схемы16 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется человек, который будет по-проектно размещать мебель в готовых чертежах и переводить в автокад. Суть: мы выгружаем из программы К3-Коттедж планы домов (проекты), исполнитель расставляет там мебель (в каком виде - прикреплено к проекту) и ...Чертежи и Схемы28 заявокЗакрыт8 лет назад
- $8
Необходимо сделать чертеж в автокад по прикрепленной картинке. К сожалению, единственный вариант в электронном виде.Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $15
Здравствуйте. Нужно начертить поэтажный план в соответствии с примером. Предпочтительно в AutoCad Architecture. Нужно что бы цветовая гамма готового плана сочеталась с нашим сайтом - явтеме.рф Исходный файл подлежит передачи заказчику. Необходимо что ...Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен8 лет назад
При проектировании подземных металлических сооружений неизменно возникает вопрос защиты от коррозии.Грамотные проекты ЭХЗ, чтобы эксперт «не подточил носа».Проекты ЭХЗГрупп обходятся Вам на 20% дешевле базовых расценок.В стоимость уже включена экспертиза технического задания и отчета ИИ.Возможна ...Чертежи и Схемы2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется разработать проектную документацию для строительства светофорных объектов. Примерный состав: -титульный лист; -пояснительная записка; -копия генплана с прокладкой кабелей, спецификацией, кабельным расписанием; -принципиальные и монтажные электрические схемы; -монтажные электрические ...Чертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт8 лет назад