mokrbli

Георгий mokrbli

 
38 летУкраина/Одесса
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
3d визуализатор, моделлер
Портфолио
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Отзывы заказчиков
twel
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Создание модели в 3Ds MAX
Работа выполнена быстро, на высоком профессиональном уровне. Рекомендую!
Все отлично, приятно было работать
Ответный отзыв
Cerhio
Сергей 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Нужен коллаж для сайта с 3д моделью мемориала
Приятно работать с человеком, который знает своё дело. Результат отличный, процесс взаимодействия приятный. Буду обращаться снова.
Подробное ТЗ, все грамотно объяснил. Оплата в срок. Приятно было работать.
Ответный отзыв
3D-графика
2 отзыва
$5/час
от $10от 1 дня
#74