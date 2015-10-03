Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
7 лет назад
Работа выполнена быстро, на высоком профессиональном уровне. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично, приятно было работать
$50
10 баллов
8 лет назад
Приятно работать с человеком, который знает своё дело. Результат отличный, процесс взаимодействия приятный. Буду обращаться снова.
Ответный отзыв
Подробное ТЗ, все грамотно объяснил. Оплата в срок. Приятно было работать.
3D-графика
2 отзыва
$5/час
от $10от 1 дня
#74