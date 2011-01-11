Иллюстрации боевых роботов для браузерной игры

Жанр игры довольно не обычен. Это "Игры для программистов". Суть игры в том что игрок пишет некий алгоритм по управлению роботом, а потом только наблюдает за тем, как его робот участвует в сражении или проходит лабиринт и т.д.

В отличии от подобных игр – алгоритм пишется на общеизвестных языках программирования, что позволяет усложнить возможные программы, и при этом игроку не потребуется изучать какой-то искусственный язык.

Очень хотелось бы найти людей заинтересованных в участии в создании этой игры. Пишите (icq 237 039 899).

Требуются как дизайнеры для создания графики, так и программисты (flash, php или что угодно).

Ссылка на тестовую версию ilfate.ru/robot