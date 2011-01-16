Написать портрет c фото, фотографическое сходство не требуется. Процесс написания портрета записать в видео файл , результат будет графический и видео файл. Пример ожидаемого результата " http://www.dailymotion.com/video/xbh489_speed-painting-fille-afghane_creation " Подробности готов обсудить с исполнителем. ...
Перо райской птицы
Здравствуйте, уважаемые дизайнеры.
Необходимо сделать иллюстрацию пера райской птицы. На основе этой иллюстрации в коллекции летней женской одежды будет выполнены вышивки, поэтому рисунок не должен быть слишком замысловатым. Требования к форме нет, главное, чтобы это не было стандартное перо павлина. Цвета тканей во вложении, учитывайте их пожалуйста, так как они должны сочетаться. Рисунок хочется видеть ярким и интересным.
Заранее спасибо
Победитель конкурса
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