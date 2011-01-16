Перо райской птицы

# 1 — $ 15

Здравствуйте, уважаемые дизайнеры.

Необходимо сделать иллюстрацию пера райской птицы. На основе этой иллюстрации в коллекции летней женской одежды будет выполнены вышивки, поэтому рисунок не должен быть слишком замысловатым. Требования к форме нет, главное, чтобы это не было стандартное перо павлина. Цвета тканей во вложении, учитывайте их пожалуйста, так как они должны сочетаться. Рисунок хочется видеть ярким и интересным.

Заранее спасибо