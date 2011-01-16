Перо райской птицы

$15
  1. Биржа фриланса
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Завершен32 заявки1808 просмотров
#1$15

Здравствуйте, уважаемые дизайнеры.

Необходимо сделать иллюстрацию пера райской птицы. На основе этой иллюстрации в коллекции летней женской одежды будет выполнены вышивки, поэтому рисунок не должен быть слишком замысловатым. Требования к форме нет, главное, чтобы это не было стандартное перо павлина. Цвета тканей во вложении, учитывайте их пожалуйста, так как они должны сочетаться. Рисунок хочется видеть ярким и интересным.

Заранее спасибо

14 лет назад
evgeni007
Евгений 
53 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победитель конкурса

Soboev
Сергей 
52 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
#1
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Soboev
Сергей 
52 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
#1

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