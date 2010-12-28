Иконки к разделу Работа

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Закрыт15 заявок292 просмотра

Требуется нарисовать иконки для раздела Работа.

Человечки по видам специальностей, 25 единиц.

Ориентир http://www.istockphoto.com/search/lightbox/6924125/

Портфолио с примерами иконок.

14 лет назад
ita001
45 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров