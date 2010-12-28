Настольная игра для детей отрисованная в иллюстраторе,плюс упаковка к игре
Favicon иконка для сайта
Нужна иконка для сайта на тему Аниме
Цены и сроки пишите в личку или аську 459785507
Вот сайт http://naruto-star.ru/
Заявки фрилансеров
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