Настолькная игра для детей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен2 заявки296 просмотров

Настольная игра для детей отрисованная в иллюстраторе,плюс упаковка к игре

14 лет назад
kato4ek
36 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

dm_marchenko
Алекс 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
25 отзывов
14 лет назад
$50
1 день
Четко следует условиям заказа,отлично исполняет
Работой с Александрой очень доволен! Она чётко поставила задание, вовремя утверждала макеты, оплатила вовремя! Всем рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

dm_marchenko
Алекс 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
25 отзывов
14 лет назад