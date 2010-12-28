Требуется нарисовать иконки для раздела Работа. Человечки по видам специальностей, 25 единиц. Ориентир http://www.istockphoto.com/search/lightbox/6924125/ Портфолио с примерами иконок.
Принты
Ищем талантливых исполнителей рисунков (принтов).
Нужны простые принты, 1-2 цвета, без прорисовки, контурные, заливка, пятно и т.д. С юмором.
Примеры работ в приложении (примеры работ взяты с другого сайта, не с нашего)
Работа должна быть авторская!!!
Цена за 1 принт 10$
Оставляем свои предложения, мы с вами свяжемся!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна иконка для сайта на тему Аниме Цены и сроки пишите в личку или аську 459785507 Вот сайт http://naruto-star.ru/Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Настольная игра для детей отрисованная в иллюстраторе,плюс упаковка к игреЗавершен14 лет назад
Нужно выполнить отрисовку портрета в векторе в стиле "кoмикc"Завершен14 лет назад
Необходимо нарисовать рисунок по фотографии в графике и отправить по почте (!), в общем нужен оригинал. Все расходы, естественно, тоже оплачуИллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Очень срочно - за 2-3часа - нужны фотооткрытки для сайта музыкальной группы на новогоднюю тему. на фото или какой-то новогодний коллаж. достаточно дорисовать что-то на новогоднюю тему или создать коллаж ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
1. размер открытки как файлик "с НГ" в приложении. 2. Рисунок открытки как здесь http://kakotdohnul.ru/310/#more-310 3. На трубе сидят 3 зайца (как здесь http://lib.rus.ec/b/171561/read, только можно сделать ...Завершен14 лет назад
- $250
Хочу сделать девушке подарок на новый год. Аватар должен быть простой и с душой. Для примера, можно посмотреть героев Ghibli, Madhouse. Делать в аниме стиле вовсе не обязательно. UPD ...Завершен14 лет назад
- $40
Создание изображения коробки с DVD-дискомЗавершен14 лет назад
- $35
Срочно нужна картинка для поздравления на форуме. (НУЖНА ИМЕННО СЕГОДНЯ) по вем вопросам обращайтесь icq 379569419Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт14 лет назад