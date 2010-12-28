Ищем талантливых исполнителей рисунков (принтов).

Нужны простые принты, 1-2 цвета, без прорисовки, контурные, заливка, пятно и т.д. С юмором.

Примеры работ в приложении (примеры работ взяты с другого сайта, не с нашего)

Работа должна быть авторская!!!

Цена за 1 принт 10$

Оставляем свои предложения, мы с вами свяжемся!