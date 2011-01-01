Высокодетализированный рисунок для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт6 заявок577 просмотров

Надо нарисовать здание и фон в таком же стиле как на сайте http://www.agencynet.com/ (смотрите скриншот в аттаче) - стиль больше приближен к реализму чем к мультяшности

Качество должно быть не ниже. Фигурки людей отрисовывать не надо - только здание и фон. Здание и фон отрисовывается для создания подобгного по стилю сайта.

В нашем здании будет много этажей( это современный небоскреб из стекла и бетона).Можно начать с самого низа и быстро поднться до 8 этажа (наши 8-9 этаж). открыты будут только два этих этажа. Эти этажи должны быть показаны так же подробно как и в образце для подражания http://www.agencynet.com/

Основное здание:

Основное действие и основное меню происходит на 2 этажах (8-9этажи)

Нижний этаж:

- Одна большая библиотека

- Большое пространство с ресепшеном и зоной отдыха

- Один кабинет (офис)

Верхний этаж:

-Один глвавный кабинет (офис) самый большой и лучше всех обставленный

- Одна конференц – комната соединенная с главным кабинетом

- кабинета

Эти 2 этажа уже сделаны в 3d (смотри инфу и картинку ниже)

Здание суперсовременное но с антикварной мебелью в английском стиле внутри

Очень важно сделать дизайн а приближенный к реализму как на сайте образце, Главное здесь внимательность к деталям

Фоновый пейзаж

Фоновый пейзаж сюрреалистичный - это самые знаменитые здания в одном флаконе, там и эйфелева башня, и кремль, и Тауэр лондонский, Тажд Махал, сиднейская опера , Эмпайр стейт билдинг и супернебоскреб в Дубаи. И все это органично вписано вместе )))

Оплата по вебмани, без проедоплаты и без обмана

Возможна поэтапная

Принимаются заявки только от фрилансеров с подходящим портфолио

14 лет назад
dkorolov
52 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

sokolov-design
35 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня
action-studio
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$100
3 дня

Заявки фрилансеров

sokolov-design
35 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
action-studio
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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