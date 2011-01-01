Здравствуйте, уважаемые дизайнеры. Необходимо сделать иллюстрацию пера райской птицы. На основе этой иллюстрации в коллекции летней женской одежды будет выполнены вышивки, поэтому рисунок не должен быть слишком замысловатым. Требования к форме нет, ...
Высокодетализированный рисунок для сайта
Надо нарисовать здание и фон в таком же стиле как на сайте http://www.agencynet.com/ (смотрите скриншот в аттаче) - стиль больше приближен к реализму чем к мультяшности
Качество должно быть не ниже. Фигурки людей отрисовывать не надо - только здание и фон. Здание и фон отрисовывается для создания подобгного по стилю сайта.
В нашем здании будет много этажей( это современный небоскреб из стекла и бетона).Можно начать с самого низа и быстро поднться до 8 этажа (наши 8-9 этаж). открыты будут только два этих этажа. Эти этажи должны быть показаны так же подробно как и в образце для подражания http://www.agencynet.com/
Основное здание:
Основное действие и основное меню происходит на 2 этажах (8-9этажи)
Нижний этаж:
- Одна большая библиотека
- Большое пространство с ресепшеном и зоной отдыха
- Один кабинет (офис)
Верхний этаж:
-Один глвавный кабинет (офис) самый большой и лучше всех обставленный
- Одна конференц – комната соединенная с главным кабинетом
- кабинета
Эти 2 этажа уже сделаны в 3d (смотри инфу и картинку ниже)
Здание суперсовременное но с антикварной мебелью в английском стиле внутри
Очень важно сделать дизайн а приближенный к реализму как на сайте образце, Главное здесь внимательность к деталям
Фоновый пейзаж
Фоновый пейзаж сюрреалистичный - это самые знаменитые здания в одном флаконе, там и эйфелева башня, и кремль, и Тауэр лондонский, Тажд Махал, сиднейская опера , Эмпайр стейт билдинг и супернебоскреб в Дубаи. И все это органично вписано вместе )))
Оплата по вебмани, без проедоплаты и без обмана
Возможна поэтапная
Принимаются заявки только от фрилансеров с подходящим портфолио
Выбранные исполнители
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