Векторный рисунок для зеркала

Для зеркала шкафа-купе необходимо разработать пескоструйный рисунок в пропорциях 3.0 x 0.5 (метров) - узкая горизонтальная полоса. Рисунок будет расположен на зеркале, состоящем из трёх равных частей (трёхдверный шкаф-купе). Рисунок должен быть выполнен в чёрно-белом варианте, предпочтителен векторный формат.

Тематика - море, пальмы, горы, бунгало, корабли, солнце, облака. Не обязательно всё из перечисленного должно быть на рисунке, т.к. рисунок выполняется на зеркале и у зеркала должна остаться полезная площадь. Основная масса рисунка должна располагаться в левой и правой третях.

Фантазия рисует мне несколько пальм с одной стороны, и пальму с домиком или корабликом с другой стороны, а посередине море (ближний берег и горизонт), солнце и несколько облачков. Но Ваш креатив так или иначе необходим.

Ниже приведены примеры рисунков, которые по композиции близки к желаемому (но не устраивают их размеры). На первом (с бунгало) слишком много бессмысленной черноты, рисунок должен быть легче, как второй).

Сроки - 1-2 дня.