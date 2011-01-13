Векторный рисунок для зеркала

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Завершен13 заявок283 просмотра

Для зеркала шкафа-купе необходимо разработать пескоструйный рисунок в пропорциях 3.0 x 0.5 (метров) - узкая горизонтальная полоса. Рисунок будет расположен на зеркале, состоящем из трёх равных частей (трёхдверный шкаф-купе). Рисунок должен быть выполнен в чёрно-белом варианте, предпочтителен векторный формат.

Тематика - море, пальмы, горы, бунгало, корабли, солнце, облака. Не обязательно всё из перечисленного должно быть на рисунке, т.к. рисунок выполняется на зеркале и у зеркала должна остаться полезная площадь. Основная масса рисунка должна располагаться в левой и правой третях.

Фантазия рисует мне несколько пальм с одной стороны, и пальму с домиком или корабликом с другой стороны, а посередине море (ближний берег и горизонт), солнце и несколько облачков. Но Ваш креатив так или иначе необходим.

Ниже приведены примеры рисунков, которые по композиции близки к желаемому (но не устраивают их размеры). На первом (с бунгало) слишком много бессмысленной черноты, рисунок должен быть легче, как второй).

Сроки - 1-2 дня.

14 лет назад
Epsiloncool
Алексей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$50
1 день
Ирина отлично справилась с пескоструйным рисунком для зеркала в векторе, выдержала сжатые сроки, быстро и точно вносила все пожелания. С ней легко и приятно работать. Очень доволен получившимся результатом. Рекомендую её всем как первоклассного специалиста по графике.
Очень хороший заказчик , пунктуальный, вежливый, конкретный, задание четкое , оплата своевременная! Мой большущий +.Хотелось бы и дальше работать

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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