Нарисовать векторные изображения

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен9 заявок335 просмотров

Нужно нарисовать корпус для игрового автомата и кнопки, в векторе. Для образца дам swf файл, вы его дикомпилируете и достанете оттуда изображения, затем нарисуете новые с такими же размерами. Всего 13 векторных изображений: 1 корпус и 12 кнопок

плачу 20$

выбираю исполнителя по портфолио

14 лет назад
Paulbreaks
Павел 
42 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

kitty_str
Лиля 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Спасибо! Лиля отлично справилась с заданием!
Замечательный заказчик, моментальная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

kitty_str
Лиля 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Высокодетализированный рисунок для сайта

    $50

    Надо нарисовать здание и фон в таком же стиле как на сайте http://www.agencynet.com/ (смотрите скриншот в аттаче) - стиль больше приближен к реализму чем к мультяшности Качество должно быть не ниже. Фигурки ...

    Иллюстрации и Рисунки2 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подобрать 20 фото для 11 категорий, обрезать.

    $35

    Нужно подобрать по 20 фотографий для 11 тем разделов. 1. Студийная съемка 2. Портфолио 3. НЮ 4. В образе 5. Портретная 6. Предметная фотосъемка Большие объекты (машины, холодильники и пр..) 7. Макросъемка мелких ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Отрисовать персонажей в мультяшном стиле.

    Добрый день! Нужно Отрисовать персонажей в мультяшном стиле. Персонажей штук 10, Задумка следующая, тематика сайта ремонт глушителей тюнинг выхлопа и всякая такая мура, хотелось бы видеть девушек рядом с машинами тоже рисованными, в ...

    Иллюстрации и Рисунки18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перо райской птицы

    $15

    Здравствуйте, уважаемые дизайнеры. Необходимо сделать иллюстрацию пера райской птицы. На основе этой иллюстрации в коллекции летней женской одежды будет выполнены вышивки, поэтому рисунок не должен быть слишком замысловатым. Требования к форме нет, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нарисовать схему проезда

    $50

    Есть сайт стошки - autoremont-nsk.ru Там была схема проезда, которая во вложении, но станция переехала и требуется новая схема, а дизайнер этого сайта сейчас и так перегружен работой. Нужно сделать в точно таком ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написать портрет с фото Speed Painting

    Написать портрет c фото, фотографическое сходство не требуется. Процесс написания портрета записать в видео файл , результат будет графический и видео файл. Пример ожидаемого результата " http://www.dailymotion.com/video/xbh489_speed-painting-fille-afghane_creation " Подробности готов обсудить с исполнителем. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Принты

    Ищем талантливых исполнителей рисунков (принтов). Нужны простые принты, 1-2 цвета, без прорисовки, контурные, заливка, пятно и т.д. С юмором. Примеры работ в приложении (примеры работ взяты с другого сайта, не с ...

    Иллюстрации и Рисунки30 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Иконки к разделу Работа

    Требуется нарисовать иконки для раздела Работа. Человечки по видам специальностей, 25 единиц. Ориентир http://www.istockphoto.com/search/lightbox/6924125/ Портфолио с примерами иконок.

    Иллюстрации и Рисунки15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад