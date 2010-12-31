Добрый день! Нужно Отрисовать персонажей в мультяшном стиле. Персонажей штук 10,

Задумка следующая, тематика сайта ремонт глушителей тюнинг выхлопа и всякая такая мура,

хотелось бы видеть девушек рядом с машинами тоже рисованными, в разных так сказать интересных позах, то есть сделать креативно сексуально вызывающе. чтобы мужики обалдевали и никуда не уходили уже)))

Цены прошу оглашать. более подробно в личке. Всем спасибо!