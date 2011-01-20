Надо нарисовать здание и фон в таком же стиле как на сайте http://www.agencynet.com/ (смотрите скриншот в аттаче) - стиль больше приближен к реализму чем к мультяшности Качество должно быть не ниже. Фигурки ...
Нарисовать картинки для web и wap сайтов
Нужно НАРИСОВАТЬ (не копировать, не скачать) оригинальные 2 картинки на тему День Святого Валентина.
Расширение - gif.
Размеры каждой картинки - 176х208, 99х99, 44х55.
Бюджет - 10$ за картинку в трех размерах.
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