Нарисовать картинки для web и wap сайтов

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Завершен4 заявки375 просмотров

Нужно НАРИСОВАТЬ (не копировать, не скачать) оригинальные 2 картинки на тему День Святого Валентина.

Расширение - gif.

Размеры каждой картинки - 176х208, 99х99, 44х55.

Бюджет - 10$ за картинку в трех размерах.

14 лет назад
kohanaya
Наталья 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранные исполнители

lemannkseniya
Ксения 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$10
4 дня
Быстро, оригинально и талантливо! Рисунки, которые не могут не вызвать умиление, улыбку и восторг! Спасибо огромное за работу! Обязательно обратимся еще!
Да, Наталья действительно человек слова. Приятная в общении и в качестве заказчика. Желаю ей дальнейших успехов в работе и жизни.
jostik
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Искренне благодарна Михаилу за работу! Талант неоспоримый, работать было легко и непринужденно. Приятное общение, прекрасно выполненная работа. Безусловно, будем еще обращаться! Михаил, лично Вам успехов, вдохновения и хороших заказчиков!
Сработали отлично. Очень доволен. Все отзывы о Наталье-чистая правда. Хороший и приятный человек Были бы все заказчики такие - не было б печали))) Надеюсь на новые заказы!)

Заявки фрилансеров

lemannkseniya
Ксения 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
jostik
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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