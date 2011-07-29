Шапка на сайт + рисунки к меню

Нужен логотип (во всю ширину сайта) и 8 картинок к менюхе сайта.

Стиль: нужно что-то цветное и хайтековое, с прямыми или плавными линиями.

Пока не знаю, что хотелось бы увидеть в шапке, а в 8 картинках - рисунки по своей тематике (рестораны, отдых за городом и т.д.)

Можно сделать шапку по задумке такого же плана как и сейчас на сайте http://holidays.co.ua/ но в другом стиле.

Пожалуйста, пишите свое предложение и показывайте примеры подобных работ (если есть)..

ЗЫ: хотелось бы авторские рисунки!

Спасибо