Шапка на сайт + рисунки к меню

Иллюстрации и РисункиЗавершен7 заявок358 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен логотип (во всю ширину сайта) и 8 картинок к менюхе сайта.

Стиль: нужно что-то цветное и хайтековое, с прямыми или плавными линиями.

Пока не знаю, что хотелось бы увидеть в шапке, а в 8 картинках - рисунки по своей тематике (рестораны, отдых за городом и т.д.)

Можно сделать шапку по задумке такого же плана как и сейчас на сайте http://holidays.co.ua/ но в другом стиле.

Пожалуйста, пишите свое предложение и показывайте примеры подобных работ (если есть)..

ЗЫ: хотелось бы авторские рисунки!

Спасибо

12 лет назад
wonka_2k
Алексей 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
RoboStudio
Кристина 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$100
14 дней
С заданием Кристина справилась отлично, молодой, перспективный иллюстратор. Очень приятно было поработать, желаю творческих успехов в дальнейшем, думаю еще посотрудничаем...
Отзывчивый и понимающий заказчик с адекватным мнением по поводу работы фрилансера. Приятно работать с такими людьми, буду рада если в дальнейшем будим снова сотрудничать)