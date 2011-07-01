Приватно для Арт Вуду (ArtVooDoo)

$50
Иллюстрации и РисункиЗавершен1 заявка222 просмотра
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Придумать и отрисовать на планшете 5 коллекций картинок на тему мультяшной тематики, этники. Предоставить исходники.

12 лет назад
dem7799
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
ArtVooDoo
Татьяна 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Очень креативный художник, исполнение на высоте, рекомендую ВСЕМ!)
Приятный и легкий в общении человек! Всегда на связи, знает, чего хочет и четко ставит задачу. Приветствует смелые и креативные решения! От сотрудничества оставил только положительные эмоции ^_^