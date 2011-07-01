Приватно для Арт Вуду (ArtVooDoo)

Есть образец во вложении. нужно сделать тоже самое на основе моей фотографии. фото тут http://vkontakte.ru/ma3obblu
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Придумать и отрисовать на планшете 5 коллекций картинок на тему мультяшной тематики, этники. Предоставить исходники.
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