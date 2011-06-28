Перерисовать лица для серии иллюстраций, не вектор

Иллюстрации и РисункиЗакрыт8 заявок241 просмотр
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Требуется доработать готовую серию иллюстраций-персонажей (15 штук): перерисовать лица на более жизнерадостные и симпатичные, но чтобы не противоречили существующему телу. Исходные данные — PSD-файлы c прозрачным фоном (но все слои слиты в один), а также ТЗ с более подробным описанием каждого персонажа. Одного персонажа прилагаю для сведения.

Приводите, пожалуйста, сразу в теле комментария:

1) предложение по срокам и стоимости;

2) ссылку на портфолио;

3) ссылки на отдельные работы, в которых видно лица людей в похожем стиле.

12 лет назад
employer3476
Пигалкова 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад