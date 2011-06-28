Приватно для Солнечная Елена (lea18)

Здравствуйте. Три картинки прикреплены к проекту. Собственно необходима перерисовка, а именно удаление фона, и всего что не относится к мебели. То есть компьютеры, папки, книжки, цветы, стулья и т.д. В итоге должны получиться картинки на которых ...