Отрисовать рисунок в Corel Draw

Иллюстрации и РисункиЗавершен16 заявок362 просмотра
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Необходимо отрисовать не сложный рисунок в Corel Draw и сделать несколько вариантов раскраски.

Оплата по факту выполненной работы.

12 лет назад
Valery-S
57 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
deart
Россия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$20
6 дней
Работа выполнена раньше срока на высочайшем профессиональном уровне. Рекомендую, уверен, что не пожалеете, доверив свой проект Татьяне!
Спасибо, Валерию за работу. Приятно работать с заказчиком, который прекрасно знает, что ему нужно. Все по делу быстро и оперативно. Всем рекомендую.