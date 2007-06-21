xlogic

Максим xlogic

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Мы поможем построить Ваш бизнес

Мы имеем богатый опыт в разработке сайтов любого уровня сложности от сайтов визиток, до социальных сетей. Наши знания, накопленные за время работы студии (более 8 лет) позволяют нам создавать максимально удобные и привлекательные сайты для наших клиентов.

Наша миссия — создание эффективных современных интернет-решений для реализации самых амбициозных идей наших клиентов.

Лучшим показателем качества наших услуг является тот факт, что многие из клиентов однажды обратившиеся к нам, продолжают работать с нами по сей день. Мы стремимся к долгосрочному сотрудничеству с нашими клиентами и подходим к каждому заказу индивидуально и ответственно.

Портфолио
Отзывы заказчиков
grizly1977
Влад Гур 
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$2500
10 баллов
15 лет назад
Редизайн
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
tops
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
18 отзывов(-2)
$3000
10 баллов
16 лет назад
Создание проекта и его развитие
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
busychild
Leonid Popov 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$800
10 баллов
16 лет назад
Разработка, программирование, дизайн и вестка
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
cyrcecito
Гость 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$1000
10 баллов
17 лет назад
Интернет магазин с двумя каталогами
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
kolok
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$300
10 баллов
17 лет назад
Создание не сложного сайта с простым дизайном
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
3 отзыва
$15/час
от $300от 7 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
3 отзыва
$15/час
от $1000от 14 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$15/час
от $1500от 14 дней
нет рейтинга