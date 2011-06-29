Шапка для сайта с совой

Нужна шапка для сайта Размер 1000х200(250) + она должна тянуться. Тематика: магазин про продаже кондиционеров, вентиляции и отопления.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно требуется шапка для сайта с хорошо прорисованной в современном стиле совой и ещё несколькими элементами.
Портфолио обязательно, что бы оценить, та ли техника исполнения, которая интересует.
Цена 250$ - фиксированная. Впрочем, если у Вас очень интересные работы в портфолио - возможно повышение стоимости заказа.
Оплата - единовременно, 100%, ТОЛЬКО после предоставления конечной шапки.
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки2 исполнителяЗакрыт12 лет назад
- $10
Есть сайт к нему нужно нарисовать фею. Работа на сегодня. Подробности исполнителюЗавершен12 лет назад
Требуется нарисовать12 анимешных персонажей в CHIBI стиле: 6 мужского пола и 6 женского, в следующих видах: спереди, сбоку, сзади. При прорисовке нужно учесть возможность смены у персонажей: одежды, цвета кожи, цвета глаз, прически. (для всех ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт12 лет назад
На картинке, на потолке, справа горят две лампочки . Нужно отрисовать все лампочки что расположены слева в таком-же свете . Оплата по факту .Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо отрисовать не сложный рисунок в Corel Draw и сделать несколько вариантов раскраски. Оплата по факту выполненной работы.Завершен12 лет назад
Нужен логотип (во всю ширину сайта) и 8 картинок к менюхе сайта. Стиль: нужно что-то цветное и хайтековое, с прямыми или плавными линиями. Пока не знаю, что хотелось бы увидеть в шапке, а в 8 картинках - ...Завершен12 лет назад
Требуется доработать готовую серию иллюстраций-персонажей (15 штук): перерисовать лица на более жизнерадостные и симпатичные, но чтобы не противоречили существующему телу. Исходные данные — PSD-файлы c прозрачным фоном (но все слои слиты в один), а также ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
5 рисунковЗакрыт12 лет назад
- $50
Придумать и отрисовать на планшете 5 коллекций картинок на тему мультяшной тематики, этники. Предоставить исходники.Завершен12 лет назад
- $10
Есть образец во вложении. нужно сделать тоже самое на основе моей фотографии. фото тут http://vkontakte.ru/ma3obbluЗавершен12 лет назад