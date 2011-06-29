Шапка для сайта с совой

Срочно требуется шапка для сайта с хорошо прорисованной в современном стиле совой и ещё несколькими элементами.

Портфолио обязательно, что бы оценить, та ли техника исполнения, которая интересует.

Цена 250$ - фиксированная. Впрочем, если у Вас очень интересные работы в портфолио - возможно повышение стоимости заказа.

Оплата - единовременно, 100%, ТОЛЬКО после предоставления конечной шапки.