Шапка для сайта с совой

$250
Иллюстрации и РисункиЗакрыт18 заявок419 просмотров
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Срочно требуется шапка для сайта с хорошо прорисованной в современном стиле совой и ещё несколькими элементами.

Портфолио обязательно, что бы оценить, та ли техника исполнения, которая интересует.

Цена 250$ - фиксированная. Впрочем, если у Вас очень интересные работы в портфолио - возможно повышение стоимости заказа.

Оплата - единовременно, 100%, ТОЛЬКО после предоставления конечной шапки.

12 лет назад
NVDT
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад