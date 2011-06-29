Шапка сайта

Иллюстрации и РисункиЗакрыт6 заявок269 просмотров
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Нужна шапка для сайта

Размер 1000х200(250) + она должна тянуться.

Тематика: магазин про продаже кондиционеров, вентиляции и отопления.

12 лет назад
kucjlblu
Влад 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранные исполнители
avi656
30 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Сначала исполнитель сказал, что ТЗ понятно и шапка будет на след. день. На след. день я действительно получил ссылки на 2 варианта картинок, но чувство было что они рисовались от силы 10 минут и были вообще не о том что указано в ТЗ. Затем исполнитель говорит, что в ТЗ написана полная чушь и ничего не понятно, я подробно рассказал еще раз задание и исполнитель сказал все будет сделано на след. день. После этого исполнитель просто игнорировал меня 4 дня и не отвечал на сообщения, хотя и находился на сайте и читал сообщения. В последнем сообщении я предупредил его, что если не будет ответа - будет отрицательный отзыв. Итог - ответа нет до сих пор. Первый раз сталкиваюсь с таким исполнителем и первый раз пишу отрицательный отзыв.
altaire
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$80
3 дня