Шапка сайта

Сначала исполнитель сказал, что ТЗ понятно и шапка будет на след. день. На след. день я действительно получил ссылки на 2 варианта картинок, но чувство было что они рисовались от силы 10 минут и были вообще не о том что указано в ТЗ. Затем исполнитель говорит, что в ТЗ написана полная чушь и ничего не понятно, я подробно рассказал еще раз задание и исполнитель сказал все будет сделано на след. день. После этого исполнитель просто игнорировал меня 4 дня и не отвечал на сообщения, хотя и находился на сайте и читал сообщения. В последнем сообщении я предупредил его, что если не будет ответа - будет отрицательный отзыв. Итог - ответа нет до сих пор. Первый раз сталкиваюсь с таким исполнителем и первый раз пишу отрицательный отзыв.