Нарисовать очень красивую фею на сайт

$10
Иллюстрации и РисункиЗавершен10 заявок289 просмотров
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Есть сайт к нему нужно нарисовать фею. Работа на сегодня. Подробности исполнителю

12 лет назад
rasti2011
Юлия 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
10 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
AndriyPro
Андрей 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
12 лет назад
$10
1 день
Взаимно :) Фея удалась!
И опять все гуд)))) Очень рад сотрудничеству :)