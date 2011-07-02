Приватный проект для Дунаковского Михаила

$100
Иллюстрации и РисункиЗавершен1 заявка172 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработка дизайна для городского портала

12 лет назад
shapiro
Кирилл 
35 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов
Выбранный исполнитель
jostik
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$100
5 дней
Результат работы превысил все ожидания. Иллюстрации получились просто замечательные, я не ожидал, что будет настолько прекрасно :) Работать с Мишей одно удовольствие. Все исправления вносит оперативно, работает быстро, суть схватывает просто на лету. Результат во много раз превысил свою оплату
Работали с Кириллом уже не раз, человек - профессионал своего дела и отличный заказчик. Рекомендую к работе с ним как исполнителей, так и заказчиков. Результат работы - отличный!