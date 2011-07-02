Приватный проект для Дунаковского Михаила

Результат работы превысил все ожидания. Иллюстрации получились просто замечательные, я не ожидал, что будет настолько прекрасно :) Работать с Мишей одно удовольствие. Все исправления вносит оперативно, работает быстро, суть схватывает просто на лету. Результат во много раз превысил свою оплату