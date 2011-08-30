Отрисовка эскиза

Иллюстрации и РисункиЗавершен9 заявок370 просмотров
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Здравствуйте!

Нужно отрисовать эскиз. Техника и уровень исполнения как в приложении.

Жду предложений по цене и срокам.

Просьба - давать конкретные ссылки на ваши аналогичные работы.

12 лет назад
Botas
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
perfect_snail
Светлана 
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$200
10 дней
Светлана, спасибо! Очень хорошая работа: качественная прорисовка, творческий подход, реализация идеи на 200%.
Юлия - идеальный заказчик! Максимально точное т.з., быстрые и чёткие комментарии в ходе работы, своевременная оплата. Спасибо за интересный проект!